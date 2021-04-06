شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تنهى أزمة أرض فيصل لإنشاء مكتب بريد ومجمع مدارس وخدمات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن استغلال قطعة الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشارع الملك فيصل والاجتماع التنسيقى الذى عقدته وزارة التنمية المحلية بين محافظة الجيزة والوزارات المعنية لإقامة وحدة محلية ثانية – مكتب بريد متطور- مجمع مدارس – مكتب شهر عقارى (بنطاق حي بولاق الدكرور، علما بأنه سعر الأرض سوف يتم سداده على 10 سنوات بسعر المتر 8500 جنيه.

وكشف اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، عم إنهاء كافة التشابكات الخاصة بقطعة الأرض موضوع طلب الإحاطة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين كافة الجهات التى ستقيم مشروعات بالأرض والهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

ومن جانبه أشاد عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بكرة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى إنهاء هذا الأمر، لافتا إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع مجمع خدمات لأهالى المنطقة حيث أنها من المناطق المحرومة من الخدمات البريدية، فضلا عن معاناة أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن مجمع الخدمات سيقدم العديد من الخدمات منها التوثيق القنصلى وبعض الخدمات التى تخص المشروعات متناهية الصغر بالتنسيق مع بعض الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بشأن استغلال قطعة الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشارع الملك فيصل والاجتماع التنسيقى الذى عقدته وزارة التنمية المحلية بين محافظة الجيزة والوزارات المعنية لإقامة وحدة محلية ثانية – مكتب بريد متطور- مجمع مدارس – مكتب شهر عقاري (بنطاق حي بولاق الدكرور، علما بأنه سعر الأرض سوف يتم سداده على عشر سنوات بسعر المتر 8500 جنيه.