شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب من الإسكندرية: الدولة حريصة على تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية الأحزاب والسياسين ومستقبل وطن، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل الشباب المصرى وتمكينهم، وذلك خلال مشاركة اللجنة فى ملتقى شباب العمراوى بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض النواب، التحديات التي واجهتهم خلال مشوارهم قبل الوصول إلى مقاعد البرلمان بتأكيدهم أن الهدف من ذلك توجيه رسالة للشباب بأنه مهما كانت الصعوبات سيتحقق الحلم.

وقال النانب خالد بدوى الذى أدار الملتقى، إن الهدف من الملتقي معرفة أحلام الشباب وتطلعاتهم، في ظل التمكين الكبير الذى يشهده شباب مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف أن ما شهده العالم من إعجاب كبير بموكب المومياوات الملكية، يدل أننا شعب له حضارة كبيرة، ولدينا رئيس عظيم يقدر حضارة الأجداد في الماضي، ويقدر ويعظم دور الشباب في الحاضر والمستقبل، قائلا: لدينا رئيس نقل مصر من شبة دولة إلى دولة تعيد حضارتها".

وتناول النائب خالد بدوى فى حديثه التحديات التى واجهت رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، مؤكدًا أنه كان رئيسا لبرلمان شباب مصر، وصمم علي حلمه وأصبح رئيسا للجنة الشباب بمجلس النواب.

من جانبها، قالت النائبة هادية حسنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها خاضت تحديات عديدة قبل دخولها البرلمان، حيث كانت تدرس الصيدلة، وتجتهد في التدريب حتي أصبحت بطلة عالمية في كرة الريشة الطائرة ، و خاضت انتخابات 2014 ولم توفق.

وأضافت أنها فى أعقاب ذلك خاصت تجربة ثرية بالانضمام للبرنامج الرئاسي اكسبتها خبرات كبيرة في مختلف المجالات، قائلة: "رغم إخفاقى فى الانتخابات فى وقت سابق إلا أنني حققت حلمهى بدخول المجلس الحالى".

من جانبه، قال النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن عمره 28 عاما وخاض الانتخابات علي المقاعد الفردية بدائرة بولاق الدكرور، وهي من الدوائر الانتخابية التي كانت تحتاج إلى جهود كبيرة، لافتًا إلي أنه قبل التحدي خاض تجارب عديدة في خدمة أهالي الدائرة قبل الانتخابات بعدة سنوات، وهو ما جعله يحظي بأصوات الناخبين.

وأضاف: الدولة المصرية حريصة علي تمكين الشباب ويوجد في البرلمان الحالي نواب يصل عمرهم إلى 25 عاما، وهو ما يمثل بشرة خير للشباب.

من جانبها، قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إن الجلسة الحوارية مع شباب الإسكندرية دليل على تمكين الشباب، مؤكدة أن النواب الشباب بالبرلمان الحالى، خاضوا تجارب كبيرة وكل واحد منهم قاتل من أجل الوصول إلى المكان الذى أصبح فيه الآن.

وأكدت أنها لم تكتفى بعملها كاستاذ مساعد بجامعة المنصورة، وحرصت علي خوض العديد من التجارب الشبابية داخل الجامعة، حتى أصبحت منسق عام الأنشطة الطلابية علي مستوي الدلتا، وذلك بعد نجاحات كبيرة تحققت علي مستوي إشرافها علي الأنشطة الطلابية، وهو ما أهلها لتكون عضوا في الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

من جانبه، استعرض النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية الأحزاب، والذى أدار الجلسة الحوارية، الصعوبات التى واجهته، مؤكدا أنه حصل علي مجموع 99% في الثانوية العامة، وحرص والده علي دخوله كلية الطب، ولكنه قام بتحويل أوراقه إلى كلية التربية الرياضية، واستطاع أن يكون الأول علي الدفعة خلال 4 سنوات الدراسة حتي تم تعيينه معيدا بالكلية ثم أستاذ دكتور.

وأوضح أنه عاني كثيرا من التنمر بعد تحويل أوراقه من كلية القمة إلى كلية التربية الرياضية، كما كان يواجه إحباطات كبيرة من قبل البعض بأنه لن يتم تعيينه معيدا بسبب وجود أبناء عدد من قيادات الجامعة معه في نفس الكلية ولكنه أصر علي حلمه وتحقق.

وأشار إلى أنه عندما علم بالإعلان عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، فى عام 2016 قدم أوراقه وتم قبولها، متابعا: "كان من ضمن الطموحات التي سجلتها وقتها رغبتى فى أن أكون رئيسا لمجلس النواب ، وهو الأمر الذي سألتني فيه الدكتورة هالة السعيد خلال المقابلة الشخصية التي كانت أشرفت عليها ".

ووجه بدوى حديثه للشباب المشاركين في الملتقي :" رسالتي لكل شاب فيكم تمسك بحلمك لا تمشي مع صديق يحبطك ..عايز تشوف مستقبلك شوف اصدقاءك".

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة آية مدنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بطلة مصر والعالم فى لعبة الخماسي الحديث، إنها لم تصل إلى مقعد البرلمان إلا نتيجة اجتهادها في اللعبة التي منحتها كل شئ، واستطاعت رفع علم مصر من خلالها في العديد من المحافل الدولية .

وأشارت إلى أنه تم تعيينها في مجلس النواب باعتبارها بطلة رياضية، لافتة إلى أنها كانت ضمن خريجي البرنامج الرئاسى الذى أكسبها قدرات سياسية وعملية كبيرة فى مختلف المجالات.

فيما أكد النائب طارق سيد، رئيس نادى الأولمبي، أنه كان لديه حلم يراوده لم يتحقق، حيث كان يحلم أن يكون وزيرا فى الحكومة، لافتا إلى أنه خاض فى شبابه العديد من الصعوبات قبل أن يصبح نائبا في البرلمان، ورئيسا لنادى الأولمبي .