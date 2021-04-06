محمد بن زايد: الطموح وريادة الأعمال من عوامل نجاحنا كأمة

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن ريادة الأعمال والطموح جانب من أسباب نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم أن: “الطموح وريادة الأعمال والعمل الجاد جزءًا لا يتجزأ من نجاحنا كأمة”.

وتابع: “ستوفر استراتيجية بنك الإمارات للتنمية الجديدة الدعم لمجموعة من الشركات والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف: “لتعزيز مرونة واستدامة اقتصادنا على المدى الطويل”