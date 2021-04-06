شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار بولاية ماريلاند الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة اشتبكت مع مرتكب الحادث، بعد تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى إصابته والقبض عليه.

وقال مكتب رئيس مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر “تويتر” إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة مرتكب الحادث.

وبالأمس، أعلنت الشرطة فى ولاية ألاباما الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة فى منتزه فى الولاية الأمريكية.