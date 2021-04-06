شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة عمليات البحث عن عشرات المفقودين جراء إعصار إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين في جزر نائية بجنوب شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء وسط استعدادات للعثور على مزيد من الضحايا مع وصول تعزيزات للمساعدة في أعقاب الإعصار المداري الذي أودى بحياة 86 شخصا على الأقل.

وانتشرت طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين كما وصلت سفن محملة بمواد غذائية ومياه صالحة للشرب وأغطية وأدوية للموانئ بعد أن عطلتها أمواج مرتفعة أحدثها الإعصار المداري سيروجا الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وانهيارات أرضية مميتة يوم الأحد.

وعدلت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية عدد القتلى بسبب الإعصار في جزر نوسا تنقارا الشرقية بعد أن قالت في وقت سابق إن 128 قتلوا.

ويُعتقد أن عشرات من سكان جزيرة ليمباتا، وهي من أشد المناطق المنكوبة، بين 98 مفقودا على الأقل.