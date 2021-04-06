كورونا أكثر ارتباطا بفصيلة الدم «A».. والصحة العالمية تؤكد إمكانية انتقال الفيروس للحيوانات

■ لبنان ينفي تسجيل آثار جانبية للقاحات

■ 6 وزارات فـي سوريا تعلق دوامها

■ إيران تتسلم أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا»

■ 40 ألف طفل فـي أميركا فقدوا أحد والديهم جراء كورونا

■ بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم

■ إعادة فتح الحدائق ومراكز تصفيف الشعر بأسكتلندا

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في كلية الطب في جامعة هارفارد وكلية الطب في جامعة إيموري، المزيد من الأدلة على أن فصيلة الدم يمكن أن تلعب دورا في مدى احتمالية الإصابة بـ”كوفيد19”. وأجرى فريق العلماء دراسة معملية لفهم كيفية تفاعل “سارس-كوف-2” مع فصائل الدم “A” و”B” و”O”، كما ركزوا على جزء الفيروس المعروف باسم “مجال ربط المستقبلات”، والذي يستخدمه الممرِض ليرتبط بالخلايا بمجرد دخوله الجسم، وأظهرت نتائج الدارسة التي نشرت في مجلة “بلود أدفانسس” أن الفيروس كان أكثر ارتباطا بالخلايا من النوع “A”، وتحديدا نوع خلايا الدم الموجودة في بطانة الجهاز التنفسي. ولم يُظهر فيروس “كورونا” أي تفضيل للخلايا من أنواع الدم الأخرى أو خلايا الجهاز التنفسي من فصيلة الدم “B” و”O”، وفقا لمجلة “لايف ساينس”.

من جهتها أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة أكدت إمكانية نقل البشر لعدوى فيروس كورونا المستجد إلى الكلاب والقطط المنزلية والمنك والأسود والنمور وكلاب الراكون، مشيرة إلى أن المنظمة تدرس تأثير الفيروس على أنواع الحيوانات الأخرى. وأضافت: “ثبتت إصابة العديد من الحيوانات، مثل المنك والكلاب والقطط المنزلية والأسود والنمور وكلاب الراكون، التي خالطت الأشخاص المصابين بفيروس “كوفيد19”. وتجري الآن عملية دراسة تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى من الحيوانات”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 132 مليونا و293 ألفا و695 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز. وقد تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بالفيروس مستوى ثلاثة ملايين وفقا لإحصاء جمعته وكالة “رويترز” كما تتحدى الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد19 جهود التطعيم في أرجاء العالم المختلفة.

الى ذلك، كشف مركز التسلسل الجينومي في المغرب عن رصده 89 سلالة لفيروس كورونا المتحور. وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية نشره موقع جريدة “هسبريس”، فقد أكد أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب تمكن من تحديد 89 سلالة من بي 1..1.7 للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب”. في لبنان كشف حمد حسن وزير الصحة عن أعداد من تلقوا لقاح كورونا في بلاده، مؤكدا عدم تسجيل أي آثار جانبية للقاحات حتى الآن. وبحسب موقع “النشرة” اللبناني، فقد أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن “عدد الملقحين بجرعتي لقاح فايزر بلغ نحو 87 ألف شخص، وأن عدد من تلقوا لقاح استرازينيكا أكثر من 6 آلاف شخص” مشيرا إلى “عدم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد منهم استدعت دخول المستشفى”. في سوريا اصدرت 6 وزارات “العدل والأشغال العامة والإسكان والصناعة والسياحة والتعليم العالي”، قرارات متوالية تتلخص بتعليق الدوام في مقارها ومديرياتها، لغاية الـ 17 من الشهر الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

دوليا، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور وصول أول شحنة لقاح كورونا من آلية “كوفاكس” الدولية لتوزيع اللقاحات. وفي تغريدة على موقع “تويتر”، قال جهانبور: أن هذه الشحنة تتضمن 700 ألف و 800 جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” المنتج في كوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية. في أميركا ذكرت صحيفة “نيويورك ديلي” أن نحو 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا. واستندت الصحيفة إلى تقديرات باحثين في جامعة ستوني بروك في لونج آيلاند. في بريطانيا أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. حيث تقرر إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل. بالاضافة الى فتح جميع المحال والمطاعم والمقاهي. بدوره قال وزير المالية اليوناني إن اليونان ستقدم المزيد من المساعدات المالية للشركات المتضررة من قيود فيروس كورونا في أبريل، مع إعادة فتح المتاجر على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات التي وضعت الخدمات الصحية تحت ضغط شديد. في اسكتلندا أعادت صالونات تصفيف الشعر والحدائق فتح أبوابها في إطار تخفيف قيود الإغلاق الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا. وتشمل خطة تخفيف القيود السماح باستقبال الجمهور في متاجر البيع بالتجزئة، والتي تشمل مراكز تصفيف الشعر والحلاقة، ومتاجر الأدوات المنزلية، ومحلات إصلاح الأجهزة الكهربائية، ومعارض السيارات. في السياق أظهرت بيانات رسمية تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، مع تسلم السلطات أكبر دفعة من اللقاحات حتى الآن. في روسيا قال سيري بويتسوف، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، ورئيس أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، أن فيروس كورونا المستجد أثر على جميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. وأوضح أن الذين تعرضوا للإصابة بكورونا لديهم مخاطر متزايدة من حدوث مضاعفات.

آسيويا، ينتاب السلطات الصحية اليابانية القلق من موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بسلالات من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أولمبياد طوكيو. وتبدو سلالات الفيروس أسرع انتشارا وربما تكون مقاومة للقاحات غير المتاحة على نطاق واسع في اليابان حتى الآن.