طريق الاستقرار.. ترحيب أممي بإنشاء مفوضية للمصالحة بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت البعثة الأممية في ليبيا بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة" في خطوة تعبد الطريق نحو الاستقرار وبناء المؤسسات.

وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها لتحقيق مصالحة شاملة بالبلاد.

وأشار كوبيش إلى الحاجة لعملية مصالحة شاملة في ليبيا قائمة على حقوق الإنسان، باعتبارها ضرورية لتأمين السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.

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ورحب المبعوث الأممي بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية” بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وترميم النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن بلاده في حاجة ملحّة لإجراء مصالحة وطنية شاملة.



وقال المنفي، خلال مؤتمر صحفي حول اعتماد قرار إنشاء المفوضية، إن المصالحة الوطنية لن تكون تحت أي وصاية سياسية، مشددا على أن مشروع المصالحة يتطلب عملا منظما وخطة واضحة وجدولا زمنيا محددا.

كما أكد المنفي أن موعد الانتخابات المحدد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، "غير قابل للتأجيل أو الإلغاء".

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وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي لديه هدف سامٍ وهو تنظيم الانتخابات، حاثا "كل جهة أن تتحمل مسؤولياتها للوصول إلى هذا الهدف".

وأشار إلى أن كافة الأطراف متفقة على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي "سيعاقب كل من ارتكب جرائم ضد الليبيين وسيتم إحالة كل المتورطين إلى القضاء".

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أنه لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات.

وأضاف الكوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أن المدة المتاحة للوصول للانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لطي صفحة الماضي عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة، مشددا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويلا.

من جهته، دعا عبد الله اللافي جميع الليبيين إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن المفوضية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء، وستكون هناك لجان تابعة لها، موضحا أن ملف "جبر الضرر" من اختصاص إحدى اللجان التابعة للمفوضية العليا للمصالحة.