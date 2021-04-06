"كلام داعش" يهدد بسجن أمريكي 20 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه أمريكي، من ولاية تينيسي، اتهامات قد تقوده إلى السجن 20 عاما، حال إدانته، على خلفية ترجتمه منشورات دعائية لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن "هيئة محلفين فيدرالية اتهمت بنيامين كاربنتر (31 عامًا، يقيم بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي، والمعروف باسم (أبو حمزة)، بقيادة منظمة دولية (أهل التوحيد)، التي تترجم وتنشر المواد الخاصة بداعش وتلك التي تروج له باللغة الإنجليزية".

وكشفت لائحة الاتهام كيف أوقع عميل سري بمكتب التحقيقات الفيدرالي كاربنتر عندما شارك معه بعض المواد المترجمة لاعتقاده أنه مرتبط بداعش".

واعتقلت السلطات كاربنتر في 24 مارس/آذار عام 2021، وتبدأ محاكمته في الأول من يونيو/حزيران المقبل، بحسب وزارة العدل الأمريكية، وحال إدانته، قد يوجه السجن عشرين عاما.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن "الدعاية لداعش عبر الإنترنت ساعدته في توضيح أيديولجيته (المتطرفة)، واستراتيجيته، كما ألهمت آخرين للانضمام إلى صفوفه".

وكانت المنافذ الدعائية الرسمية لداعش نشرت أكثر من 700 مادة في شهر أغسطس/آب عام 2015، في أوج تواجد التنظيم.

وبحلول أغسطس/آب عام 2016، انخفض هذا الرقم لأقل من 200 في الشهر.