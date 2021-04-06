السودان يقترب من إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يلغي تشريعا حول "مقاطعة إسرائيل".

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أن المجلس أجاز تشريعا قدمته وزارة العدل يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في جلسته اليوم.

ومن المنتظر أن يجاز القانون، بشكل نهائي، في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والسيادة، وهما بمثابة "برلمان" وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن "مجلس الوزراء أخضع مسألة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لنقاش عميق، ومن ثم اعتمدها رغم التباين، إعلاءً لمصلحة البلاد".

ووقع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر/تشرين الأول لتصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.