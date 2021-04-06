الإمارات.. خمسون عاما مضت من الإنجاز ونصف قرن قادم من الطموح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

انطلق اليوم الثلاثاء رسمياً "عام الخمسين" للإمارات، برؤية استشرافية طموحة تعانق استدامة الريادة والتميز والتنمية في الإمارات وتحاكي صناعة المستقبل.

خمسون عاما من الطموح، من التنمية وبناء الإنسان، نصف قرن من الإنجازات، من النهضة في شتى المجالات، خمسون ربيعا كانت مليئة بالإنسانية واللا مستحيل، عبدت خلالها دولة الإمارات الدروب الصعبة بمنتهى الثقة.

خمسون قادمة شبعّتها بالأمل وصناعة المستقبل والرؤية واضحة جدا، الرقم واحد في كل شيء، بطموحات وتطلعات كبيرة تستهدف استشراف المستقبل.

ختام "خلوة عام الخمسين".. استراتيجية متكاملة لمستقبل الإمارات

مبادرات وفعاليات واحتفالات مدة عام كامل تستمر حتى نهاية مارس عام 2022، ترسخ إنجازات الماضي وتستشرف المستقبل وتمكّن ثقافة التميز، عبر تطوير الخطط والمشاريع والتفكير، ورسم استراتيجيات واضحة الأهداف وآليات محددة للتنفيذ.

