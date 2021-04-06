ولي عهد البحرين: العلاقات البحرينية السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم ان العلاقات البحرينية السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عززتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الصعد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد البحريني لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

واضاف ولي العهد البحريني ان العلاقات البحرينية السعودية تحظى بدعم واهتمام من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤكدا مواصلة العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على ان أمن البلدين كل لا يتجزأ واهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد "الإرهاب".

واشار إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ الأثر في استمرار العمل على تعزيز التكامل الثنائي وبالأخص الاقتصادي والدفع به نحو مسارات أوسع من العمل المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة ويصبح هذا التعاون أحد النماذج المميزة في المنطقة وتعاونا اقتصاديا فاعلا مؤكدا أهمية اللجان الفرعية المشتركة لمجلس التنسيق.

واشاد بما يحظى به التعاون الصناعي وتسهيل الحركة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية من اهتمام مشترك وبدور جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البلدين والشعبين والدور الرافد الذي سيلعبه جسر الملك حمد عند اكتمال تنفيذه في تعزيز الربط التجاري والصناعي والأخوي بين البحرين والسعودية.

كما اشاد بجهود المملكة العربية السعودية وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية باعتبارها بيت العرب الكبير مؤكدا "إن المملكة العربية السعودية الشقيقة كبيرة بموقعها بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى الأمتين العربية والإسلامية وعامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي".

ومن جانبه اعرب وزير الخارجية السعودي عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام بمواصلة تنمية العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وذكر البيان بانه تم استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأمن الإقليمي.