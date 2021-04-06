الرئيس المصري يتفقد مشروعاً يوفر 200 ألف فرصة عمل جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية.



وصرح راضي أن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة.

ويقع مشروع «مستقبل مصر» في نطاق المشروع العملاق «الدلتا الجديدة»، على امتداد محور «روض الفرج- الضبعة» الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع «مستقبل مصر» مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، حيث جرى استصلاح حوالي 200 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجار استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300 ألف فدان.

وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي جرت إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كما جرى الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخاصة به التي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كم، وحفر آبار المياه الجوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.