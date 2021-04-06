تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

مع انقضاء أكثر من عام على بدء جائحة كوفيد19 تستمر دولة الإمارات بتطبيق منهجيتها الاحترافية في التعامل مع هذه الجائحة واحتوائها وإبراز النموذج الإماراتي في إدارة الأزمة والذي وازن ما بين الصحة والاقتصاد مع التأكيد الدائم بأن تبقى الصحة الأولوية الأولى.



أكدت هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الإمارات تمكنت حتى الآن من توفير أكثر من 8 ملايين ونصف جرعة من لقاحات كوفيد19 وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى62.57% من الفئة المستهدفة، وهو إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع.

وقالت "يحل علينا رمضان وللعام الثاني على التوالي تحت ظروف استثنائية فرضتها علينا هذه الجائحة التي تجتاح العالم، وفي إطار المسؤولية المجتمعية، نود التأكيد على كافة الإجراءات والإرشادات التي تهدف للحفاظ على السلامة والصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك، ونؤكد مجدداً على ضرورة تعاون والتزام الجميع بالإجراءات والتعليمات، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سعيها منذ ظهور الجائحة إلى وضع خطط توعوية شاملة لضمان نشر الوعي الديني، والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأفراد المجتمع كافة مع التركيز على دعم الجهود الوطنية من خلال تقديم الدعم الوعظي لخط الدفاع الأول.

وعملت الهيئة على تهيئة المساجد لاستقبال زوار بيوت الله من المصلين مع الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وتقليص مدة خطبة الجمعة لضمان سلامة المصلين، بالإضافة إلى دعم المصابين بفيروس كورونا، بما يعزز قدرتهم الإيمانية والنفسية على تجاوز المحن.

وتقوم الهيئة بمبادرات وبرامج عبر المنصات الذكية، حيث تبث عدد من البرامج الدينية بمختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية بالدولة تتناول القضايا الإيمانية والعقائدية والأخلاقية، والتركيز على تعزيز القيم الأسرية والوطنية، بالإضافة إلى المحاضرات الوعظية عن بُعد.

وتنظم الهيئة برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة عبر المنصات الافتراضية بمشاركة 10 ضيوف في محاضرات وندوات، وتنظيم ملتقى "الإمارات وطن السلام والتسامح" وإحياء يوم زايد للعمل الإنساني، يشارك فيها علماء من داخل الدولة وخارجها، لإبراز قيم الشيخ زايد-رحمه الله.

وتحرص الهيئة على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بُعد من خلال استثمار الأنظمة الذكية في فتح الفصول الافتراضية، طوال أيام شهر رمضان المبارك، وتشمل هذه الفصول على برامج مثل: الختمة، والحفظ، وتصحيح التلاوة، وكذلك تم تخصيص فصول لأصحاب الهمم.

وتتوجه الهيئة في هذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى أفراد المجتمع لدورهم في المحافظة على ما وهبنا الله من نعم خلال الجائحة، ورهاننا على استمراريتهم في الالتزام، فبتكاتف الجميع وتعاضدهم نستطيع تجاوز الأزمة، قال تعالى: ﴿‌وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.