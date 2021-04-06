شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يؤكدان تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ اليوم (الثلاثاء) أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديموقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، كما رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات صحفية اليوم، بتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي تستضيفها كنشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية بشأن سد النهضة.