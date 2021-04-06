شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض غرامة على تطبيق "تيك توك" الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

حكمت محكمة روسية الثلاثاء بتغريم تطبيق تيك توك الصيني المتهم بعدم حذف دعوات لقاصرين بالتظاهر خلال الاحتجاجات الأخيرة الداعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

وفي بيان نشر على حسابها على تلجرام، أعلنت محكمة تغانسكي في موسكو أنها حكمت على تطبيق تقاسم مقاطع الفيديو بدفع غرامة قدرها 2,6 مليون روبل (29 ألف يورو) في فصل جديد من التوتر بين السلطات الروسية والمجموعات الرقمية العملاقة، وقالت المحكمة إن جلسة تستهدف تطبيق تلجرام للأسباب نفسها أرجئت إلى 12 أيار/مايو.

وفي كانون الثاني/يناير، أدانت "روزكومندزور" هيئة الرقابة في روسيا ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات "تحرض القاصرين" على التظاهر دعماً لأليكسي نافالني بعيد توقيفه.

وفي آذار/مارس، لاحقت الهيئة قضائياً تيك توك وأيضاً فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتلجرام ويوتيوب "لعدم حذف هذه الرسائل، أو عدم حذفها في الوقت المناسب".

والأسبوع الماضي، حكم على تويتر بدفع غرامة قيمتها 100 ألف يورو، كما مددت هيئة الرقابة الاثنين لشهر إبطاء تويتر في روسيا لعدم إلغاء منشورات "غير مشروعة" حول المخدرات والانتحار والمواد غير اللائقة المتعلقة بالأطفال.

واستبعدت الهيئة إمكانية حجب تويتر كلياً بما أن الشركة الأمريكية اتخذت "تدابير أولية" لحذف "قسم كبير" من الرسائل المحظورة.

وتسلط هذه القضايا الضوء على التوتر المتنامي بين موسكو ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تدين روسيا نفوذها وتنتقد إدارتها للمحتوى، خصوصاً السياسي، وتفرض غرامات بانتظام على تويتر وفيسبوك وجوجل، لكن قيمتها تبقى بسيطة مقارنة مع أرباحها.