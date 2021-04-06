شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن شهود عيان، بأن هناك إطلاق نار في ولاية ماريلاند، نتج عنه سقوط قتيلين و ضحايا.

وقالت شرطة الولاية إن عدد من الضحايا سقطوا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.

وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر "تويتر" إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به"، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike.

