شكرا لقرائتكم خبر عن "داعش" الإرهابي يخطف 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

خطف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي الثلاثاء 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين إثر هجوم مباغت شنّوه في منطقة البادية وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع الجيش السوري في ريف محافظة حماة الشرقي، عمد التنظيم الإرهابي إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة، و11 مدنياً كانوا يجمعون فطر الكمأة في منطقة قريبة، فيما لا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضاً "اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي خلال جمع الكمأة"، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى مدينة السلمية.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي قبل عامين وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم الإرهابي إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط)، ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مسلحوه في مناطق جبلية.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد عناصر التنظيم الإرهابي من وتيرة هجماتهم على القوات الحكومية في البادية التي تحولت إلى مسرح اشتباكات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عناصر التنظيم عمدوا في هجمات عدة إلى "خطف مدنيين ورعاة وجنود من قوات النظام"، مشيراً إلى أنه "في معظم الأحيان كان يتم إعدام المخطوفين، خصوصاً من عناصر قوات النظام".

وأوضح أن العملية الأخيرة الثلاثاء "تُعد أكبر حادثة خطف يقوم بها التنظيم منذ إعلان القضاء عليه".

وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شنّ التنظيم الإرهابي عمليات خطف عدة طالت عشرات المدنيين.

وفي تموز/يوليو 2018، خطف التنظيم في هجوم واسع شنه على محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، نحو 30 شخصاً، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد نحو ثلاثة أشهر، فيما قتل خمسة منهم أو توفوا خلال فترة الاحتجاز.

