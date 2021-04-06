شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الخارجية للنواب: نتوقع إنهاء الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ بيونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن ثروت وزير مفوض نائب مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية، إن الاستراتيجية المصرية الوطنية لتغيرات المناخ، والتي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعدادها، من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول شهر يونيو القادم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك فى حضور ممثلي وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.

وأضاف ثروت، إن مصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ رقم (27) خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يحضره نحو 25 ألف شخص، يمثلون 190 دولة.

وتابع ثروت، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري والذي سيتم تمويله في ضوء اتفاق قرض مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها من جانب مصر، مشيراً إلى أن هناك إلتزامات سيتم مراجعتها كل 5 سنوات أو 10 سنوات، لم الاتفاق بعد على ذلك علي أن يحدد ذلك خلال المؤتمر القادم.

من جانبها، أكدت أميمة عز الدين، مدير عام صحة البيئة بوزارة الصحة، أهمية الاتفاقية لاسيما وما يكلفة التلوث من مبالغ طائله تنفق علي العلاج، داعية إلي أن يكون هناك مدافن صحية متعلقة بالنقايات الطبية الخطرة في مدينة العاشر من رمضان المتكاملة للتخلص ومعالجة المخلفات بجميع أنواعها.

ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.

ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".

وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.