شاب يمزق زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أمر المستشار محمد المقرحي، رئيس نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس "أحمد .ع.أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض داخل مقر محكمة الأسرة بمجمع النيابات والمحاكم بمنطقة المنشية.

البداية بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية باعتداء شخص على زوجته داخل محكمة الأسرة بالطابق الخامس بمجمع المحاكم بوسط المدينة.

انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وجرى ضبط الزوج وسلاح أبيض "كتر"، استخدم في ارتكاب الجريمة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الزوجة رفعت دعوى خلع ضد زوجها في محكمة أسرة الجمرك، وقبل الجلسة تقابلا سويًا وحدثت بينهما مشادة كلامية، أخرج خلالها المتهم سلاح أبيض واعتدى به على زوجته ما أدى لإصابتها في الظهر واليد.

ُحرر المحضر رقم 5796 لسنة 2021 جنح قسم شرطة المنشية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم.