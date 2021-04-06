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السعودية: إغلاق 15مسجدًا بعد إصابة مصلين بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء إغلاق 15 مسجداً، مؤقتاً، في ست مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وقال الوزارة في بيان إن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 58 يوماً مضت بلغ 490 مسجداً، "تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي خمسة في منطقة القصيم، وثلاثة في منطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، وواحد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح سبعة مساجد، ستة بالقصيم، وواحد بمكة المكرمة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية.

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