وكيل صحة شمال سيناء لـ"الخليج 365": 415 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن 415 مواطنًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح تطعيم كورونا حتى عصر اليوم الثلاثاء، بمركز لقاح كورونا بمستشفى العريش العام، وجاري تطعيم 90 مواطنًا آخرين سجلوا بياناتهم على موقع مديرية الصحة والوزارة.

وأضاف شوكة: "لدينا جرعات كافية من لقاح كورونا لتطعيم المزيد من المواطنين بالجرعة الأولى سواء من عقار سينوفارم، أو استرازينيكا".

وناشد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة التي وصفها بالحرجة والالتزام بارتداء الكمامات.