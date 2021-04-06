مصر: الصندوق الأسود يحسم جدل السفينة الجانحة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن خسائر جنوح السفينة البنمية "ايفر جيفن" بالقناة بلغت نحو مليار دولار.

وأوضح ربيع، اليوم، أن جهات التحقيق حصلت على الصندوق الأسود للسفينة التابعة لشركة "إيفر جرين"، مضيفاً أنه جار حالياً تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة تفاصيل أزمة جنوح السفينة، واستكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة .

وأكد أسامة ربيع أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة، وأنه كان يتم عبور 90 سفينة يومياً حالياً.