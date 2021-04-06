«أوكسفورد بيوميديكا» توقع اتفاق تطوير وإمدادات مع «بوهرينجر إنجلهايم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مجموعة «أكسفورد بيوميديكا» للعلاج الجيني والخلوي، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاق تطوير وتوريد لمدة ثلاث سنوات مع شركة الأدوية الألمانية «بوهرينجر إنجلهايم» لتصنيع وتوريد أنواع مختلفة من لقاحات الناقلات الفيروسية.

وبموجب الاتفاق، تعتزم «أوكسفورد بيوميديكا» تصنيع دفعات من نظم ممارسة التصنيع الجيدة «GMP» لصالح «بوهرينجر إنجلهايم» لدعم تطوير الناقلات الفيروسية. وسوف تقوم الشركة أيضاً بتصنيع وتوريد منتجات ناقلات فيروسية في المستقبل.

وقال جون داوسون، الرئيس التنفيذي لأوكسفورد ميديكا: «لدينا الآن مجموعة من الشراكات المنتشرة عبر تطوير مستقبلات (CAR-Ts) و(TCR-Ts) والعلاجات الجينية في الجسم الحي، باستخدام الناقلات الفيروسية البطيئة. نحن فخورون بالشراكة مع (بوهرينجر إنجلهايم)، وهي شركة متميزة في مشاريع التصنيع المعقدة، فضلاً عن خبرتها في تطوير الأدوية المبتكرة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية الخطيرة التي لم يتم الوفاء بها».

الجدير بالذكر أن «أوكسفورد بيوميديكا» بدأت شراكتها مع «بوهرينجر إنجلهايم» في عام 2018.