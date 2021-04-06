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الأزهر يصدر فتوى حول الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

الازهر

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تأكيده أن الحقن بلقاح في نهار رمضان متاح ولا يفطر الصائم.

وأوضح المركز أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)، لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، موضحا أن “اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضع مِن مواضع ظاهر البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحين ظاهرا”، وذلك بحسب “اليوم السابع”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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