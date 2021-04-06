محطة نووية في الامارات تبدأ بإنتاج الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انتاج الكهرباء، حسبما أعلن قادة دولة الامارات، بعد قرابة 8 أشهر على انطلاق العمل في أول مفاعل في العالم العربي، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وكتب رئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على “تويتر”: “محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم”، مضيفا: “أول ميغاواط من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية”.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري”، معتبرا ان الأمر “إنجاز عربي تاريخي”.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أعلنت في آب الماضي عن ربط المفاعل الأول في محطة براكة قرب أبوظبي بشبكة الكهرباء بعد قرابة أسبوعين على بدء تشغيله.

وتشغيل مفاعل نووي هو الأول من نوعه في العالم العربي. وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أعلنت عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا، ولكن المشروع لم يبدأ حتى الآن.

تقع محطة “براكة” غرب أبوظبي. وقد تولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءها بموجب عقد بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستوفر نحو 25 في المئة من حاجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتتطلع الامارات الى أن يسهم البرنامج النووي في تعزيز موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.

في آذار الماضي، أعلنت الإمارات أنها ستستضيف في الربع الأخير من العام الحالي أكثر تمرينات حالات الطوارئ النووية تعقيدا، تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستقام المناورة التي ستشارك فيها أكثر من 170 دولة في محطة براكة المطلة على ساحل الخليج على بعد حوالى 340 كيلومترا من الشواطئ الإيرانية.