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نهائي مبكر في دوري أبطال أوربا.. ريال مدريد يستقبل ليفربول في قمة كروية برسم دور ربع النهائي

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل فريق الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه الإنجليزي، على ملعب “ألفريدو ديستيفانو” في العاصمة مدريد، لحساب ذهاب دور ربع نهائي من منافسات دوري أبطال أوربا.

ويأمل ريال مدريد في استغلال عامل الأرض، وتحقيق الانتصار في مباراة، اليوم، ما سيمكنه من خوض الإياب بأفضلية مريحة، وفي المقابل يسعى ليفربول إلى العودة من مدريد بنتيجة إيجابية.

وتشهد مباراة، اليوم، غياب قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، وزميله داني كارباخال، بسبب إصابتهما، وإيدين هازارد الذي فضل المدرب، زين الدين زيدان، عدم الدفع به، وأخرجه من القائمة حتى يكتمل تعافيه، إلى جانب غياب فاران بعد إصابته بفيروس .

يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين كانت منذ نهائي دوري أبطال أوربا في كييف 2018، الذي حسمه ريال مدريد 3-1، وتوج ببطولته الثالثة عشرة في دوري الأبطال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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