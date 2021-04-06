قلعة السراغنة.. تأجيل محاكمة ضابطي شرطة متابعين بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ

جدة - عبدالحي حسين - أجلت المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة، مساء أمس الاثنين، محاكمة شرطيين، برتبة ضابط أمن ممتاز، وضابط أمن، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من أجل الارتشاء، واستغلال النفوذ.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة قررت تأجيل جلسة محاكمة الشرطيين إلى غاية 12 أبريل الجاري، من أجل إعادة استدعاء الشهود في الملف المذكور، وإتمام المرافعات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الرشوة” إلى المتهمين، اللذين تم إيداعهما السجن المحلي في قلعة السراغنة في حالة اعتقال، بعدما تقدم شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، ببلاغ يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته لمعالجة ملف هذه الحادثة.

والمديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني، قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين، طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته لمعالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق، أسفر عن ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

واحتفظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض كشف جميع ظروف، وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية، المنسوبة إليهما.

والبلاغ ذاته أوضح أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية التأديبية اللازمة في حقهما.