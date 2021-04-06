باكستان تسجل 103 حالات وفاة و3953 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 103 حالات وفاة جديدة، و3953 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 696184 إصابات، منها 63102 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14924 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 618158 حالة.