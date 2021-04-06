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تنظيم داعش الإرهابي يخطف 19 غالبيتهم من المدنيين في سوريا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باختطاف 19 غالبيتهم من المدنيين، وسط البلاد.

 

وجرت عملية الاختطاف إثر هجوم مباغت شنه مسلحو "داعش" في منطقة البادية في وسط سوريا.

 

وقال المرصد إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، أقدم التنظيم المتطرف على خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنيا كانوا يجمعون الخضار في. منطقة قريبة.

 

حصيلة لفت المرصد إلى أنها أولية، منوها بوجود  40 شخصا مفقودا.

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باختطاف 19 غالبيتهم من المدنيين، وسط البلاد.

 

وجرت عملية الاختطاف إثر هجوم مباغت شنه مسلحو "داعش" في منطقة البادية في وسط سوريا.

 

وقال المرصد إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، أقدم التنظيم المتطرف على خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنيا كانوا يجمعون الخضار في. منطقة قريبة.

 

حصيلة لفت المرصد إلى أنها أولية، منوها بوجود  40 شخصا مفقودا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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