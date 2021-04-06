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قرقاش يشيد بالامارات في إدارة أزمة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم، إن سمعة الإمارات تعززت جراء كفاءة إدارتها لأزمة كورونا.

 

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: "تهتز سمعة العديد من الدول العريقة من سوء إدارتها لأزمة الكورونا،وسمعة الإمارات، ولله الحمد، تتعزّز من كفاءة إدارتها للأزمة".

 

 

وأضاف: "اولويتنا التصدي لأزمة صحية وإقتصادية عالمية الأبعاد، ومنهجيتنا العلمية وتطبيقنا العقلاني ولّد من رحم الأزمة النجاحات والفرص ووثقّ موقع الإمارات وتنافسيتها".

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