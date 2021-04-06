7 مايو.. «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى سراييفو

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بدءًا من 7 مايو المقبل.



ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى سراييفو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.