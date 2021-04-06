اجتماع أمني رفيع بين المركز والإقليم.. هذه مخرجاته

بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان.

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "عقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي".



واشار البيان الى ان "الاجتماع ناقش أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية".

