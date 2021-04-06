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بعد راموس.. فاران خارج موقعتي ليفربول وبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-06 | 15:10

بعد راموس.. فاران خارج موقعتي ليفربول وبرشلونة

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أعلن ، اليوم الثلاثاء، إصابة قلب دفاعه رافائيل فاران بفيروس المستجد.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافائيل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

يذكر أن فاران سيغيب بذلك عن مباراة ريال مدريد وليفربول، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي .


كما أنه من المتوقع بشكل كبير غياب فاران عن مباراة الكلاسيكو ضد أيضًا، السبت المقبل، في الليجا.

ويعاني ريال مدريد دفاعيًا بسبب إصابة سيرجيو راموس، وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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