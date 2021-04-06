بعد راموس.. فاران خارج موقعتي ليفربول وبرشلونة

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافائيل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

يذكر أن فاران سيغيب بذلك عن مباراة ريال مدريد وليفربول، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



كما أنه من المتوقع بشكل كبير غياب فاران عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة أيضًا، السبت المقبل، في الليجا.

ويعاني ريال مدريد دفاعيًا بسبب إصابة سيرجيو راموس، وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة.

