انت الان تتابع خبر تعرف على الملاعب التي ستستضيف خليجي 25 في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-06 | 14:57
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اجتمع رئيس فريق التفتيش بالوفد الخليجي المتواجد في البصرة، حميد شيباني، بوزير الرياضة العراقي عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، للوقوف على استعدادات المدينة بشأن ملف استضافة بطولة خليجي 25.
وتم اعتماد 3 ملاعب في البصرة، استعدادا للبطولة الخليجية المرتقبة.
وأوضح الشيباني أن الملاعب التي ستستضيف البطولة هي: ملعب البصرة الدولي "سعة 65 ألف متفرج" وملعب الميناء "سعة 30 ألف متفرج"، كما سيتم اعتماد الملعب الثانوي "10 آلاف متفرج" كملعب بديل فضلا عن ملاعب التدريب الأخرى.
وزار درجال البصرة يرافقه رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان ومحافظ البصرة أسعد العيداني المدينة الرياضية.
وأوضح الشيباني أن الملاعب التي ستستضيف البطولة هي: ملعب البصرة الدولي "سعة 65 ألف متفرج" وملعب الميناء "سعة 30 ألف متفرج"، كما سيتم اعتماد الملعب الثانوي "10 آلاف متفرج" كملعب بديل فضلا عن ملاعب التدريب الأخرى.
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