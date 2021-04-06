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تعرف على الملاعب التي ستستضيف خليجي 25 في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-06 | 14:57

تعرف على الملاعب التي ستستضيف خليجي 25 في البصرة

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اجتمع رئيس فريق التفتيش بالوفد الخليجي المتواجد في البصرة، حميد شيباني، بوزير العراقي عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، للوقوف على استعدادات المدينة بشأن ملف استضافة بطولة خليجي 25.
وتم اعتماد 3 ملاعب في البصرة، استعدادا للبطولة الخليجية المرتقبة.

وزار درجال البصرة يرافقه رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان ومحافظ البصرة أسعد العيداني المدينة .

وأوضح الشيباني أن الملاعب التي ستستضيف البطولة هي: ملعب البصرة الدولي "سعة 65 ألف متفرج" وملعب الميناء "سعة 30 ألف متفرج"، كما سيتم اعتماد الملعب الثانوي "10 آلاف متفرج" كملعب بديل فضلا عن ملاعب التدريب الأخرى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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