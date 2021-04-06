الإطاحة بتاجر مخدرات في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نخة منه، إنه "ضمن مهامها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ من القاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات في منطقة الوفاء بالرمادي الانبار وتضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بالعجلة التي يستقلها".



وأشارت إلى "احالته الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".