نتنياهو.. "الملك" الأطول عمرا على رأس حكومة إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلقبه أنصاره بـ"الملك"، لكن استمراره على رأس الحكومة الإسرائيلية منحه لقب الأطول عمرا بهذا المنصب في بلاده.

إنه بنيامين نتنياهو، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية منذ 12 عاما بشكل متواصل بعد أن كان قد ترأسها لمدة 3 سنوات في الفترة بين 1996 و1999.

وفي مارس/آذار 2009، عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة ولا يزال في منصبه حتى الآن رغم كل المحاولات من قبل منافسيه لاستبداله.

واليوم الثلاثاء، أعاد الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الأوفر فرصة لتشكيلها مقارنة مع منافسيه.

ومنذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948، تناوب 13 قياديا على رئاسة الحكومة، إلا أن نتنياهو يعتبر أطولهم فترة بعد أن كان -حتى قبل عامين- مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون، بحسب رصد ”الخليج 365”.

وبحلول مطلع الشهر الجاري، يكون نتنياهو قضى بهذا المنصب 15 عاما و20 يوما، فيما استمر بن غوريون بالمنصب 13 عاما و127 يوما.

وباستثناء نتنياهو وبن غوريون، استمر بقية رؤساء الوزراء في المنصب بما معدله 6 سنوات، مثل غولدا مئير وأرئيل شارون وليفي أشكول ومناحيم بيغن وإسحق رابين وإسحق شامير.

وثمة من هم أقل حظا ممن أمضوا بالمنصب قرابة 3 سنوات مثل إيهود أولمرت وشمعون بيريز، أو نحو العامين مثل إيهود باراك وموشيه شاريت.

أما صاحب لقب أقصر حكومة، فهو يغال آلون الذي بقي في منصبه 19 يوما من 26 فبراير/شباط 1969 وحتى 17 مارس/آذار من نفس العام، ويعزى ذلك إلى أنه كان رئيس وزراء مؤقت بعد وفاة ليفي اشكول.

الملك أو رجل التناقضات

ينظر إلى نتنياهو الأب لثلاثة أولاد، من قبل مؤيديه على أنه "الملك"، ولكن الشارع الإسرائيلي يعتبره "رجل التناقضات".

ففي الوقت الذي كانت فيه عدة أحزاب توصي به لتشكيل الحكومة، كان هو شخصيا في قاعة المحكمة المركزية بالقدس الشرقية يواجه اتهامات بالفساد.

وقال الرئيس الإسرائيلي ريفلين لدى إعلانه قراره بتكليف نتنياهو: "أعرف الموقف الذي يحمله الكثيرون وهو أن الرئيس لا ينبغي أن يعطي التكليف لمرشح يواجه تهما جنائية، لكن وفقًا للقانون وقرار المحاكم، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى عندما يواجه اتهامات".

وأضاف: "علاوة على ذلك، كانت مسألة إعطاء التكليف لمرشح يواجه تهماً جنائية مسألة خلاف سياسي وعام حاد في الحملات الانتخابية الأخيرة".

وتابع "لهذا السبب، اعتقدت أن الرئيس يجب أن يتجنب اتخاذ قرار بناء على هذا الاعتبار من منطلق الشعور بالمسؤولية عن مؤسسة الرئاسة والثقة التي تحظى بها جميع فئات الشعب، رئيس دولة إسرائيل ليس بديلاً عن السلطة التشريعية أو القضاء، إن دور الكنيست (البرلمان) هو البت في المسألة الجوهرية والأخلاقية المتعلقة بصلاحية مرشح يواجه اتهامات جنائية لشغل منصب رئيس الوزراء".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي هذا الأمر، ويتهم النيابة العامة بمحاولة الانقلاب على رئيس وزراء يميني قوي.

سيرة

وفي سيرة الرجل الذي طالعتها ”الخليج 365”، وُلد بنيامين نتنياهو في تل أبيب، يوم 21 أكتوبر/ تشرين أول 1949، وهو متزوج من سارة، التي تزاول مهنة الطبيبة النفسية.

وكان جنديًا وضابطًا في إحدى وحدات الكوماندو الخاصة بالجيش الإسرائيلي (1972-1967).

وبعد تخرّجه في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، عمل مستشارًا وشغل منصب مدير في شركات بقطاع الصناعة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

تقلد نتنياهو منصب نائب لرئيس البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة (1984-1982)، وفي 1984، كان عضوًا في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.

كما تولى مهام مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (1988-1984)، ونائبًا لوزير الخارجية (1991-1988)، ونائب وزير في ديوان رئيس الوزراء (1992-1991).

وكان نتنياهو عضوًا في الوفد الإسرائيلي لمؤتمر مدريد للسلام في 1991 ولمحادثات السلام بواشنطن التي أعقبت هذا المؤتمر.

وبعيد عودته إلى إسرائيل عام 1988، دخل بنيامين نتنياهو الحلبة السياسية وأصبح عضو كنيست عن حزب الليكود، وعُين في منصب نائب لوزير الخارجية.

وبعد أن تولّى رئاسة حزب الليكود في 1993، انتُخب في منصب رئيس وزراء إسرائيل في مايو/أيار 1996 بأول انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء جرت في إسرائيل، وشغل هذا المنصب حتى يوليو/تموز 1999.

وبعد هزيمته بالانتخابات في 1999، استقال نتنياهو من رئاسة حزب الليكود ومن الكنيست الـ15.

لكنه عاد إلى الحلبة السياسية عام 2002، ليتولى مهام وزير الخارجية اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام وحتّى فبراير/شباط 2003 حيث عُيّن وزيرًا للمالية، واستقال من منصبه هذا في أغسطس/آب 2005.

وفي شهر فبراير/شباط 2009 عقب انتخابات الكنيست الـ18، كُلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة وأدى تصريح الولاء كرئيس وزراء في 31 مارس/آذار 2009.