مسؤولان سودانيان لـ"الخليج 365": مفاوضات كينشاسا "لم تحدث تقدما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مؤشرات سلبية تطفو على السطح بشأن المفاوضات الجارية في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

ففي تصريحات متفرقة لـ"الخليج 365"، قال مسؤولان سودانيان إن المفاوضات "لم تحرز تقدما" في ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف دولتي المصب مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد لـ"الخليج 365" إن "وفود مصر والسودان وإثيوبيا دخلوا في اجتماع مغلق منذ الصباح لصياغة البيان الختامي".



وأوضح السفير بولاد أن "إثيوبيا رفضت مقترح السودان الخاص بآلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".



وأضاف بولاد "إثيوبيا لا تريد التقدم أو حدوث اختراق في التفاوض الجدي خوفا على مصالحها، وهي ترفض منهجية التفاوض المباشر".



في حين كشف مصدر بوزارة الري السودانية لـ"الخليج 365" عن خلافات حادة بين الدول الثلاث حول صيغة البيان الختامي وما زال النقاش مستمرا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الإثيوبي حول ما أثاره المسؤولان السودانيان.



ودخلت وفود الدول الثلاث في اجتماعات بكينشاسا منذ الأحد في مفاوضات وصفت بأنها "الفرصة الأخيرة" لخلافات ممتدة طيلة 10 أعوام منذ إعلان أديس أبابا شروعها في بناء السد.