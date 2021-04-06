المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ترفض استئناف "قاتل الحريري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، طلبا لاستئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في 11 ديسمبر/كانون الأول، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق عضو حزب الله سليم عياش بتهمة اغتيال الحريري.

وأعادت الولايات المتحدة قضية اغتيال الحريري إلى الصدارة عقب رصدها في مارس/آذار الماضي 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن مكان اختباء عياش.

وسليم عياش هو عضو بارز في الوحدة 121 التابعة لمليشيا حزب الله وهي فرقة اغتيالات تتلقى أوامرها من حسن نصر الله.

كانت المحكمة الدولية قد برّأت المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله، وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب الادّعاء من هيئة المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.

وتعرض رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري للاغتيال في 14 فبراير/ شباط 2005؛ حيث سقط 21 قتيلا آخرون وأصيب 226 بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.

ووجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

وتشكلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي.