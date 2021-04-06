"دم لم يجف".. شوارع ميانمار بالأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل متظاهرون في ميانمار تحديهم للجيش، ردا على حملات القمع التي تشنها السلطات الجديدة عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

هذه المرة الوسيلة الجديدة للاعتراض رش الطرق باللون الأحمر، إحياء لذكرى المتظاهرين الذي قتلوا في قمع الاحتجاجات.

واستيقظ المحتجون مبكرا اليوم الثلاثاء في يانجون، ليرشوا الأرصفة والطرق ومحطات الحافلات بطلاء أحمر، احتجاجا على حملة قوات الأمن الواسعة التي تثير غضبا دوليا منذ أسابيع.

ورش معارضو المجلس العسكري في ميانمار الطرق بطلاء أحمر في أكبر مدينة بالبلاد، إحياء لذكرى مقتل المئات من رفقائهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن مع استمرار الأزمة وعدم ظهور حل دبلوماسي واضح في الأفق.

وتقول إحدى الرسائل التي كُتبت باللون الأحمر "الدم لم يجف".



واستهدفت رسالة أخرى عبر محطة للحافلات جنود الصف، موضحة لهم أن "الجنرالات الفاسدين" يستغلونهم، على حد وصف المحتجين.

وقالت الرسالة مخاطبة جنود الصف: "لا تقتلوا الناس مقابل راتب بسيط لا يزيد على قيمة طعام كلب".

وتضمنت التحركات في ميانمار، التي يصفها بعض المحتجين بأنها "ثورة ربيع"، مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك فيما كشفت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، المناصرة للمعارضين، اليوم الثلاثاء أن نحو 570 قتلوا خلال قرابة شهرين من الاضطرابات التي اندلعت منذ الانقلاب العسكري في أول فبراير الماضي، كما ألقت قوات الأمن القبض على 3500 شخص ما زال نحو 80 في المئة منهم محتجزين.





مساع في البيت الآسيوي

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صورا لرئيسة الوزراء المقالة سو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.

وقدمت بروناي، رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعمها أمس لاجتماع قادة المنطقة لمناقشة التطورات في ميانمار.

وعقب محادثات بين رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وسلطان بروناي حسن البلقية، قالت بروناي إن البلدين سيُحضّران لاجتماع يعقد في أمانة آسيان في جاكرتا بإندونيسيا.

وتعمل آسيان بناء على قرارات تُتخذ بالتوافق، وحد من قدرتها على التحرك الآراء المتباينة لأعضائها حول كيفية الرد على استخدام جيش ميانمار للقوة المميتة ضد المدنيين وكذلك سياسة عدم التدخل التي تتبناها الرابطة.

وعبَرت ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة عن قلقها إزاء مقتل المتظاهرين ودعمها لعقد اجتماع عاجل رفيع المستوى بشأن ميانمار.

وإلى جانب بروناي، تضم الرابطة كذلك ميانمار وتايلاند ولاوس وفيتنام وكمبوديا.