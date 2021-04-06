لافروف: على ألمانيا وفرنسا إعادة أوكرانيا "إلى رشدها"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في ضوء التوترات الجديدة في شرق أوكرانيا، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألمانيا وفرنسا بإعادة الحكومة الأوكرانية "إلى رشدها".

وقال لافروف اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي: "ليست هناك خطوات حثيثة من جانب زملائنا الفرنسيين والألمان لإعادة الجانب الأوكراني إلى رشده".

تجدر الإشارة إلى أن برلين وباريس تتفاوضان مع موسكو منذ سنوات لإيجاد حل سلمي للصراع.

وفي الوقت نفسه، انتقد لافروف ردود فعل الغرب ووصفها بأنها "مخيبة للآمال" فيما يتعلق بتقارير عن دخول للقوات الأوكرانية في منطقة حوض دونيتس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عنه قوله: "يبدو أن زملاءنا الغربيين ما زالوا يفترضون أنهم سيدعمون السلطات الأوكرانية بكل وسيلة ممكنة، حتى مع التصرفات والتصريحات غير المقبولة على الإطلاق".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قُتل أكثر من 40 شخصا في منطقة حوض دونيتس بشرق أوكرانيا منذ بداية العام. وهناك قلق متزايد على الصعيد الدولي من تفاقم النزاع مجددا.

ومنذ حوالي سبع سنوات، خضعت أجزاء من مناطق دونيتسك ولوهانسك الأوكرانية على طول الحدود الروسية لسيطرة متمردين مدعومين من روسيا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن في معارك مع القوات الحكومية.