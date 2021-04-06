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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم داعش الإرهابي يخطف 19 غالبيتهم من المدنيين في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باختطاف 19 غالبيتهم من المدنيين، وسط البلاد.
وجرت عملية الاختطاف إثر هجوم مباغت شنه مسلحو "داعش" في منطقة البادية في وسط سوريا.
وقال المرصد إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، أقدم التنظيم المتطرف على خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنيا كانوا يجمعون الخضار في. منطقة قريبة.
حصيلة لفت المرصد إلى أنها أولية، منوها بوجود 40 شخصا مفقودا.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باختطاف 19 غالبيتهم من المدنيين، وسط البلاد.
وجرت عملية الاختطاف إثر هجوم مباغت شنه مسلحو "داعش" في منطقة البادية في وسط سوريا.
وقال المرصد إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، أقدم التنظيم المتطرف على خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنيا كانوا يجمعون الخضار في. منطقة قريبة.
حصيلة لفت المرصد إلى أنها أولية، منوها بوجود 40 شخصا مفقودا.