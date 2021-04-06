شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البيئة لـ"النواب": توفير 100 أتوبيس كهربائى بالقاهرة الكبرى لتقليل التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، عن خطط الحكومة لتقليل تلوث الهواء، لا سيما القاهرة الكبرى، في ضوء توجهات القيادة السياسية، مشيراً إلي أنه سيتم تزويد القاهرة الكبري بـ 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء وتوفير البنية التحتية الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك فى حضور ممثلي وزارات البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.

وقال أبو غرارة، إن الدراسات أشارت إلي تأثيرات التلوث علي الناتج المحلي والنفقات المتعلقة بالصحة العامة، وبدراسة الأمر وجدنا أن أكثر المسببات في ارتفاع نسبه التلوث بالقاهرة الكبري، يتمثل في الحرق المكشوف للمخلفات، وووسائل النقل العام، لذا كان الهدف الخروج بتصميم لمشروع يحقق أكبر استفادة ممكنه، وتم الجلوس عدة مرات في هذا الصدد مع البنك الدولي وكذا الوزارات المعنية، والشركاء المعنين المباشرين وغير المباشرين.

وأضاف أبو غرارة، إلي أنه انطلاقا من الاتفاق، فأن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في 5 نقاط رئيسية، هى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

وتابع مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، أنه علي سبيل المثال فيما يتعلق بالشق المتعلق بتحسين جودة الهواء، سنصل فيه إلى أن كل مواطني القاهرة الكبري سيكون لديهم القدرة من خلال المنظومة المتكاملة التي سيجري إعدادها، الوقوف علي نسبة التلوث بشكل يومي، قائلا: "لو هناك أبن لديه حساسية سيكون عارف كيف سيتعامل بشكل يومي مما يقلل الأضرار الصحية".

وأشار تامر أبو غرارة إلي انعكاسات الاتفاق في تحقيق مدينة العاشر من رمضان المتعلقة بإدارة النفايات، وما يرتبط بها من بنية تحتية، وسيتم إشراك المجتمع المدني والمرأة.

ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.

ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".

وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

من جانبه، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة أن مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية على مستوي منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، والتى انعكست على تعزيز التتمية في العديد من القطاعات، وفى مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تغيير المناخ وتمكين المرأة.

وقال عوض الله، إن اللجنة ترى إن أحكام القرض ميسرة، وإن المشروع الممول يساهم في القضاء علي التلوث بالقاهرة الكبرى.