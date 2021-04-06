شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" يحتفلان بتوفيق أوضاع الإصدارات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن تنظيم احتفالية كبرى، الأحد القادم، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له .

ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصخافة المهندس عبد الصادق الشوربجى، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.

يذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 180 لسنة 2018 قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الاخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.