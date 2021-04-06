أبو ظبي تدرج المغرب في “القائمة الخضراء” وتعفي القادمين إليها منه من العزل الإجباري

جدة - عبدالحي حسين - أعفت دولة الإمارات العربية المتحدة المغاربة من فترة العزل الإجبارية، خلال زيارتهم لأبو ظبي، على الرغم من تشديدها لإجراءات الدخول، بسبب الطفرات الجديدة لفيروس كورونا كوفيد -19.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي «القائمة الخضراء»، المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وأفادت أن القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيعفون من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» لفيروس «كورونا» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأكدت الدائرة نفسها، حسب ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”، أنه سيتم تحديث الدول، والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19»، ليتم إدراج أسماء الدول، التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي.

وأوضحت الدائرة ذاتها أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل، التي يسافر منها الزوار، وليس الجنسية فقط، مشيرة إلى أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ الخامس من أبريل 2021 تشمل: أستراليا، وإسرائيل، والسعودية، والصين، والمغرب، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وجرين لاند، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ.

ودعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الراغبين في القدوم إلى الإمارة إلى زيارة موقعها، لللاطلاع على مزيد من المعلومات، مؤكدة أنها ستعلن تحديثات القائمة بشكل مستمر، خلال الأشهر المقبلة.