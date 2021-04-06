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فاران يضاف إلى قائمة الغائبين عن ريال مدريد في مباراة اليوم أمام ليفربول

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الإسباني، اليوم الثلاثاء، الإنجليزي، بداية من الساعة الثامنة مساء، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وفاران، مدافع ريال مدريد، أضيف إلى قائمة الغائبين عن النادي الملكي، في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس ً، ما سيضع المدرب، زين الدين زيدان، في موقف صعب لإيجاد التوليفة المناسبة للقاء، خصوصا في خط الدفاع، الذي يفتقد إلى أبرز عناصره.

ويغيب عن مباراة، اليوم، أيضا، قائد الفريق، سيرخيو راموس، بسبب الإصابة، وإيدين هازاد لاختيارات تقنية للمدرب زيدان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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