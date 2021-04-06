فاران يضاف إلى قائمة الغائبين عن ريال مدريد في مباراة اليوم أمام ليفربول

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، ليفربول الإنجليزي، بداية من الساعة الثامنة مساء، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وفاران، مدافع ريال مدريد، أضيف إلى قائمة الغائبين عن النادي الملكي، في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كوروناً، ما سيضع المدرب، زين الدين زيدان، في موقف صعب لإيجاد التوليفة المناسبة للقاء، خصوصا في خط الدفاع، الذي يفتقد إلى أبرز عناصره.

ويغيب عن مباراة، اليوم، أيضا، قائد الفريق، سيرخيو راموس، بسبب الإصابة، وإيدين هازاد لاختيارات تقنية للمدرب زيدان.