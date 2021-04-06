الأندلسي ينتظر قرار السلامي الأخير والبكاري يقود تدريبات الرجاء

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، القرار الأخير لمدرب الفريق، جمال السلامي، بخصوص استمراره في منصبه من عدمه، بعد اجتماع هذا الأخير مع اللاعبين، عقب نهاية مباراة الخضر أمام بيراميدز المصري، وكذا بعد طلب الرؤساء السابقين للرجاء منه البقاء، والعدول عن استقالته، التي تقدم بها.

ومنح الأندلسي المدرب جمال السلامي يومين من الراحة للتفكير بهدوء، بعيدا عن الضغوطات بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

وفي السياق ذاته، قاد محمد البكاري، مساعد السلامي تدريبات الفريق، أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة حسنية أكادير، غدا الأربعاء، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.