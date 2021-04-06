عاجل.. المغرب يجنب فرنسا اعتداءات إرهابية كانت ستستهدف كنيسة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تعاون أمني جديد له مع فرنسا، مكن من تحييد خطر إرهابي، كان يستهدف كنيسة في فرنسا.

وقدم المغرب إلى فرنسا، معلومات تخص مواطنة من أصل مغربي، كانت تحضر لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف كنيسة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن السلطات الفرنسية المختصة، باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال المعلومات الاستخباراتية الدقيقة المذكورة، عمليات توقيف، وحجز، ما مكن من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.

وشملت المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي، الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم “داعش”.

وقال المصدر ذاته إنه تم إخطار السلطات الفرنسية، في وقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة، المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم، والتمثيل بجثتهم.

كما وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الفرنسية، معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي.