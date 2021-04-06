شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا العالمية تتجاوز 3 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا مستوى 3 ملايين اليوم الثلاثاء وفقا لإحصاء جمعته حديث، كما تتحدى الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 جهود التطعيم في أرجاء العالم المختلفة.

وعادت وفيات كوفيد-19 العالمية للارتفاع مرة أخرى خاصة في البرازيل والهند. ويلقي مسؤولو الصحة باللوم على سلالتين أسرع انتشارا اكتشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى شعور الناس بالإرهاق من إجراءات العزل العام والقيود الأخرى للحد من انتشار المرض.

ويظهر الإحصاء أن وفيات كوفيد-19 بلغت مليونين في أكثر من عام أما المليون الأخير فبلغته الوفيات في نحو ثلاثة أشهر.

وتقود البرازيل العالم في المتوسط اليومي لوفيات كوفيد-19 الجديدة وتوجد بها واحدة من كل أربع وفيات على مستوى العالم يوميا.