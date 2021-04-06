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الأزهر يفتي بشأن تلقي لقاح كورونا خلال رمضان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، تأكيده أن الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان متاح ولا يفطر الصائم.
وأوضح المركز، أن "جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم "الذراع"، لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، موضحا أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما".

وبين الازهر، أن "تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل "العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية" أو في أي موضع مِن مواضع ظاهر البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحين ظاهرا".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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