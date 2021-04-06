مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزارء، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم، على مقترح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة".



يشار إلى أن المحاضرين المجانيين، كانوا قد خرجوا في تظاهرات احتجاجية، في عموم محافظات البلاد، بعد عدم إدراج فقرة تثبيتهم ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.